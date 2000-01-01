Кутырев Лукьян Андреевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1794
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кутырев Андрей Яковлевич
Мать: Кутырева ?
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кутырев Никифор Лукьянович
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кутырев Терентий Лукьянович
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Варвара Лукьяновна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елизавета Лукьяновна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу