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Кутырев Лукьян Андреевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1794

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кутырев Андрей Яковлевич

Мать: Кутырева ?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кутырев Никифор Лукьянович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кутырев Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кутырев Терентий Лукьянович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Варвара Лукьяновна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елизавета Лукьяновна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кутырев Ефим Лукьянович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Семеновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Авдотья Семеновна

Смерть
1856
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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