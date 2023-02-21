Кутырев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кутырев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кутырев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кутырев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев Осип Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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