Кутырев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кутырев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кутырев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно