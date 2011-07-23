Кошкина Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1952
Дата смерти23.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Евгений Михайлович
Смерть
23.07.2011