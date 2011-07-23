Кошкина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Екатерина Васильевна

Место рождения

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.03.1952

Дата смерти

23.07.2011

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1952

Отец: Тихонов Василий Иванович

Мать: Тихонова Анастасия Максимовна

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
07.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Евгений Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Евгений Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
23.07.2011
Самара, Самара, Самарская область

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