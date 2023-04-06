Сурикова (Андреева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1910 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-46 Крестовский Фёдор Васильевич - Самарский мещанин Шишин Дмитрий Андреевич - крестьянин из д.Фёдоровка Логинов Михаил Григорьевич - Сам.мещанин Фомин Дмитрий Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно