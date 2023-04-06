Сурикова (Андреева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Андреева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.04.1910 ст.

Муж: Суриков Арсений Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-46 Крестовский Фёдор Васильевич - Самарский мещанин Шишин Дмитрий Андреевич - крестьянин из д.Фёдоровка Логинов Михаил Григорьевич - Сам.мещанин Фомин Дмитрий Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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