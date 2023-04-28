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Суриков Арсений Александрович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Суриков Александр

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
25.04.1910 ст.

Жена: Сурикова Екатерина Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-46 Крестовский Фёдор Васильевич - Самарский мещанин Шишин Дмитрий Андреевич - крестьянин из д.Фёдоровка Логинов Михаил Григорьевич - Сам.мещанин Фомин Дмитрий Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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