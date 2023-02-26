Евдокия Парфенова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
До 1782
Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1798
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1800
Сын: Ильющенков Евсигней Емельянов
Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1802
Сын: Мазин Михей Павлов
Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1802
Сын: Ильющенков Терентий Емельянов
Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1805
Сын: Ильющенков Иоанн Емельянов
Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1807
Сын: Тихон Емельянов
Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1808
Сын: Мазин Антоний Павлов
Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев
Бракосочетание
08.05.1808
Муж: Мазин Павел Васильев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.04.1809
Сын: Мазин Иосиф Павлов
Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев
Бракосочетание
04.02.1819
Муж: Игнатий Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно