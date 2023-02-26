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Евдокия Парфенова

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1798

Муж: Ильющенков Емельян Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1800

Сын: Ильющенков Евсигней Емельянов

Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1802

Сын: Мазин Михей Павлов

Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1802

Сын: Ильющенков Терентий Емельянов

Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1805

Сын: Ильющенков Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мазин Терентий Павлов

Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1807

Сын: Тихон Емельянов

Отец ребёнка: Ильющенков Емельян Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1808

Сын: Мазин Антоний Павлов

Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.05.1808

Муж: Мазин Павел Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.04.1809

Сын: Мазин Иосиф Павлов

Отец ребёнка: Мазин Павел Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1819

Муж: Игнатий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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