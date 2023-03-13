Гураль Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гураль Екатерина Николаевна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

09.08.1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариуполь
Рождение ребёнка
24.12.1965

Сын: Гураль Николай Петрович

Отец ребёнка: Гураль Пётр

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1972

Дочь: Волчанова Елена Крумовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2021
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