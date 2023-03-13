Гураль Екатерина Николаевна
Место рожденияМариуполь
Дата рождения09.08.1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Мариуполь
Рождение ребёнка
24.12.1965
Отец ребёнка: Гураль Пётр
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1972
Дочь: Волчанова Елена Крумовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2021