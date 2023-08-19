Гураль Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1965
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1965
Отец: Гураль Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гураль Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гураль Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гураль Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Гураль Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саранцева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Гураль Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно