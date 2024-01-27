Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года жил с отцом в селении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Васильевич
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Лоскутов Loskutoff Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лоскутов Loskutoff Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Татьяна Tanya Васильевна William
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Russia
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Прасковья Patrasha Васильевна William
Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan
Russia
Смерть
Неизвестно
Russia