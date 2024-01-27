Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года жил с отцом в селении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Васильевич

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Лоскутов Loskutoff Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лоскутов Loskutoff Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Татьяна Tanya Васильевна William

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Russia
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Прасковья Patrasha Васильевна William

Мать ребёнка: Мария Maria Степановна Stephan

Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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