(Богданова Bogdanoff) Мария Maria Степановна Stephan
Место рожденияТурция Карс с.Селим
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1872
Отец: Богданов Bogdanoff Степан
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1892
Рождение ребёнка
Около 1894
Рождение ребёнка
Около 1896
Рождение ребёнка
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Татьяна Tanya Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович
Russia
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Прасковья Patrasha Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович
Russia
Смерть
Неизвестно
Russia