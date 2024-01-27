(Богданова Bogdanoff) Мария Maria Степановна Stephan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова Bogdanoff) Мария Maria Степановна Stephan

Место рождения

Турция Карс с.Селим

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Богданов Bogdanoff Степан

Мать: не указана

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Лоскутов Loskutoff Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лоскутов Loskutoff Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Татьяна Tanya Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Russia
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Прасковья Patrasha Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий Vasily Трофимович

Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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