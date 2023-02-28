Костылева (Герасимова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Герасимова) Елена Александровна

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Место рождения

Петровские Бабы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1952

Отец: не указан

Мать: Герасимова Зинаида

Петровские Бабы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1977

Сын: Костылев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Костылев Анатолий Вениаминович

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Костылев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Костылев Анатолий Вениаминович

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Анатолий Вениаминович

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