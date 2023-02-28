Костылева (Герасимова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения16.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1952
Отец: не указан
Мать: Герасимова Зинаида
Рождение ребёнка
20.05.1977
Сын: Костылев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Костылев Анатолий Вениаминович
Рождение ребёнка
24.03.1982
Сын: Костылев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Костылев Анатолий Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно