Герасимова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1952
Дочь: Костылева Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Петровские Бабы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барышев Александр
Смерть
Неизвестно