Костылев Анатолий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953
Отец: не указан
Мать: Костылева Людмила
Рождение ребёнка
20.05.1977
Сын: Костылев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Костылева Елена Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1982
Сын: Костылев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Костылева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно