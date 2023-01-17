Костылев Анатолий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Анатолий Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953

Отец: не указан

Мать: Костылева Людмила

Рождение ребёнка
20.05.1977

Сын: Костылев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Костылева Елена Александровна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Костылев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Костылева Елена Александровна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Елена Александровна

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