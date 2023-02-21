Гусакова (Колунова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Колунов Александр
Мать: Колунова Варвара
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Абрамова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич
Фролово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978