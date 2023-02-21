Гусакова (Колунова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Колунова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колунов Александр

Мать: Колунова Варвара

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Абрамова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич

Фролово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаков Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Гусаков Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Фёдор Васильевич

Смерть
1978
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