Гусаков Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гусаков Василий
Мать: Гусакова Варвара
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Абрамова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна
Фролово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941