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Гусаков Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гусаков Василий

Мать: Гусакова Варвара

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Абрамова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна

Фролово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаков Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова Татьяна Александровна

Смерть
?.12.1941
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