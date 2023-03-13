Щербакова Стефанида Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Волкова Акулина
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1733
Сын: Щербаковъ Никита
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1739
Сын: Щербаковъ Максимъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Дорофей