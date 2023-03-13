Щербакова Стефанида Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Стефанида Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Волкова Акулина

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Щербаковъ Никита

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Щербаковъ Константинъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Щербаковъ Максимъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Щербаковъ Дорофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Дорофей

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