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Щербаковъ Максимъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Щербаковъ Дорофей

Мать: Щербакова Стефанида Леонтьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Щербаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербакова Дарья

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаковъ Прохоръ

Мать ребёнка: Щербакова Аксинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Щербакова Аксинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Аксинья Андреева

Смерть
1792
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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