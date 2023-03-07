Щербаковъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Щербаковъ Дорофей
Рождение ребёнка
1763
Сын: Щербаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербакова Дарья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаковъ Прохоръ
Мать ребёнка: Щербакова Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Щербакова Аксинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан