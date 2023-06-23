Климов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Николай

Климов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Узнать узнать

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света

Мать ребёнка: Кулакова Альбертина

Рождение ребёнка
15.03.1953

Дочь: Болдина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кулакова Альбертина

Смерть
Неизвестно

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