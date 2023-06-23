Климов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Узнать узнать
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Света
Мать ребёнка: Кулакова Альбертина
Рождение ребёнка
15.03.1953
Дочь: Болдина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кулакова Альбертина
Смерть
Неизвестно