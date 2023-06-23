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Узнать узнать

Место рождения

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Дата рождения

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Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Генриэтта

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно