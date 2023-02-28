Калмыков Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Евгений Иванович

Калмыков Евгений Иванович

avatar

Место рождения

Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

13.10.1937

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Калмыков Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Зотова Елена Ивановна

Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Калмыков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Зотова Елена Ивановна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Елена Ивановна

Смерть
2001
Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close