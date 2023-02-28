Калмыков Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1937
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1960
Мать ребёнка: Зотова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Калмыков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Зотова Елена Ивановна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Елена Ивановна
Смерть
2001