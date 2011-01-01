Зотова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.05.1939
Дата смерти?.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1960
Отец ребёнка: Калмыков Евгений Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Калмыков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Калмыков Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2011