Зотова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Елена Ивановна

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

31.05.1939

Дата смерти

?.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Калмыков Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Калмыков Евгений Иванович

Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Калмыков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Калмыков Евгений Иванович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Евгений Иванович

Смерть
?.01.2011
Рыбное, Вольский уезд, Саратовская губерния
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