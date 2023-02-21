Шумовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумовский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумовский Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумовский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумовская Елизавета

Смерть
1883
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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