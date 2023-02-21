Шумовский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумовский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумовская Елизавета
Смерть
1883
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область