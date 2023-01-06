Шумовский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумовский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумовский Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумовская Ольга Осиповна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шумовский Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шумовский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шумовский Сильвестр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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