Шумовский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумовский Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумовская Ольга Осиповна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шумовский Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шумовский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шумовский Сильвестр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно