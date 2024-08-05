Филипп Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Терентий Филиппович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Смерть
После 1811

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