Филипп Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Терентий Филиппович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Смерть
После 1811