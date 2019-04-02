Дмитриев Николай Павлович
Место рождениядеревня Корытница
Дата рождения02.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
деревня Корытница
Рождение ребёнка
06.03.1932
Сын: Дмитриев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Дмитриев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Парахино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно