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Дмитриев Николай Павлович

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Место рождения

деревня Корытница

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: Дмитриев Павел Дмитриевич

Мать: Степанова Иустина Степановна

деревня Корытница
Рождение ребёнка
06.03.1932

Сын: Дмитриев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Дмитриев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Парахино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно
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