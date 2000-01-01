Дмитриев Сергей Николаевич
Место рожденияПарахино
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти19.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: Дмитриев Николай Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Парахино
Рождение ребёнка
28.12.1955
Сын: Дмитриев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила Николаевна
Окуловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1993
Кондопога