Дмитриев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей Николаевич

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Место рождения

Парахино

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

19.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Дмитриев Николай Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Парахино
Рождение ребёнка
28.12.1955

Сын: Дмитриев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила Николаевна

Окуловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Людмила Николаевна

Смерть
19.05.1993
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