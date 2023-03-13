Трифановъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Трифанъ
Мать: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трифановъ Федоръ
Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трифановъ Иванъ
Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Трифановъ Николай
Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трифанова Марина Егорова