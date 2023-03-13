Трифановъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифановъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Трифанъ

Мать: Прасковья Захарова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трифановъ Федоръ

Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трифановъ Иванъ

Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Трифановъ Николай

Мать ребёнка: Трифанова Марина Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифанова Марина Егорова

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