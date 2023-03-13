Трифанова Марина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трифановъ Федоръ
Отец ребёнка: Трифановъ Николай
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трифановъ Иванъ
Отец ребёнка: Трифановъ Николай
Рождение ребёнка
1835
Сын: Трифановъ Николай
Отец ребёнка: Трифановъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифановъ Николай