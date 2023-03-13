Трифанова Марина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифанова Марина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трифановъ Федоръ

Отец ребёнка: Трифановъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трифановъ Иванъ

Отец ребёнка: Трифановъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Трифановъ Николай

Отец ребёнка: Трифановъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифановъ Николай

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