Трифанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Трифановъ Николай

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Трифановъ Николай Филимоновъ

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Трифановъ Иванъ Филимоновъ

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Захарова

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