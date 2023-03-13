Трифанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Трифановъ Николай
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Трифановъ Николай Филимоновъ
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трифановъ Иванъ Филимоновъ
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Захарова