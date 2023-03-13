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Трифановъ Иванъ Филимоновъ
Трифановъ Иванъ Филимоновъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Трифанъ
Мать
Прасковья Захарова
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Трифанъ
Мать:
Прасковья Захарова
Смерть
1834
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