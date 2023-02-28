Рубанова (Солёнова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Солёнова) Вера Николаевна

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Место рождения

Панино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Солёнов Николай

Мать: не указана

Панино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Рубанов Фёдор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Дочь: Караштина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Рубанов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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