Рубанова (Солёнова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Солёнов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912
Рождение ребёнка
13.10.1913
Дочь: Караштина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1915
Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно