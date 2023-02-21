Жарик Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1943
Дочь: Тягун Галина Ивановна
Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарик Лида
Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жарик Витя
Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабуха Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно