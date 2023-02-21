Жарик Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарик Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1943

Дочь: Тягун Галина Ивановна

Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарик Лида

Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарик Витя

Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабуха Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Жирик Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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