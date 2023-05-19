Балабуха (Жарик) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932
Отец: Жарик Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1954
Дочь: Кадкина Наталия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2016