Балабуха (Жарик) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабуха (Жарик) Антонина Ивановна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932

Отец: Жарик Иван Петрович

Мать: Жарик Галина (Анна) Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1954

Дочь: Кадкина Наталия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2016
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