Качин Стефан (Евфимов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
14.06.1877
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1880
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Качин Иоанн (Иван) Стефанович
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: Васса Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: Вера Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1890
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Качин Стефанович
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1895
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия (?) Стефанова
Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Мелания Ивановна
Смерть
Неизвестно