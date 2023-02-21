Качин Стефан (Евфимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качин Стефан (Евфимов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качин Ефим Стефанович

Мать: Качина Параскева Федотова

Рождение ребёнка
14.06.1877

Сын: Качин Илья Стефанович

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Качин Василий Стефанович

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Качин Иоанн (Иван) Стефанович

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Васса Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: Вера Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.08.1890

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Качин Стефанович

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Качин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия (?) Стефанова

Мать ребёнка: Качина Мелания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Мелания Ивановна

Смерть
Неизвестно
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