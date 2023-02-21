Качина Параскева Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Параскева Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1862

Дочь: Ирина Евфимиева

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.1865

Сын: Качин Михаил Евфимиев

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1868

Дочь: Анастасия Евфимиева

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.1870

Сын: Качин Федот (Федор) Ефимов

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.10.1871

Сын: Качин Андрей Евфимов

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1877

Сын: Качин Логин Ефимов

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Николай (Евфмиев)

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Прокопий (Евфимов)

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Афанасий Евфимов

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Стефан (Евфимов)

Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович

Смерть
Неизвестно
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