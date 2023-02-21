Качина Параскева Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1862
Дочь: Ирина Евфимиева
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1865
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
23.10.1868
Дочь: Анастасия Евфимиева
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
17.02.1870
Сын: Качин Федот (Федор) Ефимов
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
12.10.1871
Сын: Качин Андрей Евфимов
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
14.10.1877
Сын: Качин Логин Ефимов
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин Павел Ефимович
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ефим Стефанович
Смерть
Неизвестно