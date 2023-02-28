Качин Михаил Евфимиев
Место рождения
Дата рождения01.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865
Отец: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Дария (Дарья) Михайловна
Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Федора Михайловна
Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно