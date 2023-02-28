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Качин Михаил Евфимиев

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Место рождения

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865

Отец: Качин Ефим Стефанович

Мать: Качина Параскева Федотова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Дария (Дарья) Михайловна

Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Федора Михайловна

Мать ребёнка: Качина Антонина Трофимова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Антонина Трофимова

Смерть
Неизвестно
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