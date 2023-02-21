Качина Антонина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Антонина Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Дария (Дарья) Михайловна

Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Михаил Евфимиев

Смерть
Неизвестно
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