Качина Антонина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Дария (Дарья) Михайловна
Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Качин Михаил Евфимиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно