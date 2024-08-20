Качина Мелания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Качина) Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1877
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
24.02.1880
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: (Качина) Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Качин Иоанн (Иван) Стефанович
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: (Качина) Васса Стефанова
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: (Качина) Вера Стефанова
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
31.08.1890
Дочь: (Качина) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Качин Стефанович
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)
Рождение ребёнка
09.02.1895
Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)