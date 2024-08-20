Качина Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Мелания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Качина) Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Качин Илья Стефанович

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Качин Василий Стефанович

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: (Качина) Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Качин Иоанн (Иван) Стефанович

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: (Качина) Васса Стефанова

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: (Качина) Вера Стефанова

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.08.1890

Дочь: (Качина) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Качин Стефанович

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Качин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Качин Стефан Ефимович (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

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