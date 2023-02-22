Вачайкин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.2003
Дочь: Скрябина Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вачайкина Ирина Фаритовна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.11.2012
Дочь: Вачайкина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Вачайкина Ирина Фаритовна