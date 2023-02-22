Вачайкин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВачайкин Сергей Михайлович

Вачайкин Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.2003

Дочь: Скрябина Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вачайкина Ирина Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.11.2012

Дочь: Вачайкина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Вачайкина Ирина Фаритовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close