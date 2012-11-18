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Вачайкина Варвара Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2012

Отец: Вачайкин Сергей Михайлович

Мать: Вачайкина Ирина Фаритовна

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