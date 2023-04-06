Кочешкова (Холопова) Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти17.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1873
Жених - села великого крестьянина Никиты Петрова Кочешкова сын Иоанн исповедания православного по единоверию первым браком 18 лет, невеста - того же села после умершего крестьянина Алексея Васильева Х... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин
Рождение ребёнка
27.06.1876
Сын: Кочешков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1918
Похороны
19.03.1918
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1103, л.169об, зап.3 | церковь Рождества Пресвятой Богородицы