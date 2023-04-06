Кочешкова (Холопова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочешкова (Холопова) Екатерина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

17.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1873

Муж: Кочешков Иван Никитин

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села великого крестьянина Никиты Петрова Кочешкова сын Иоанн исповедания православного по единоверию первым браком 18 лет, невеста - того же села после умершего крестьянина Алексея Васильева Х... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин

Рождение ребёнка
27.06.1876

Сын: Кочешков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Кочешков Иван Никитин

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.03.1918
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
19.03.1918
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1103, л.169об, зап.3 | церковь Рождества Пресвятой Богородицы
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