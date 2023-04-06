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Кочешков Иван Никитин

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кочешков Никита Петров

Мать: Кочешкова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.10.1873

Жена: Кочешкова Екатерина Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села великого крестьянина Никиты Петрова Кочешкова сын Иоанн исповедания православного по единоверию первым браком 18 лет, невеста - того же села после умершего крестьянина Алексея Васильева Х... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
27.06.1876

Сын: Кочешков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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