Кочешков Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кочешков Никита Петров
Бракосочетание
05.10.1873
Жених - села великого крестьянина Никиты Петрова Кочешкова сын Иоанн исповедания православного по единоверию первым браком 18 лет, невеста - того же села после умершего крестьянина Алексея Васильева Х... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
27.06.1876
Сын: Кочешков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Кочешкова Екатерина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно