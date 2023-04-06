(Кочешкова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочешкова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1874

Отец: Кочешков Иван Никитин

Мать: Кочешкова Екатерина Алексеева

Крещение
12.08.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Великосекльской волости села Великого волостной старшина Никита Петров Кочешков ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 110, запись 6 | Тихвинская единоверческая церковь
Смерть
Неизвестно
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