(Кочешкова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1874
Крещение
12.08.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Великосекльской волости села Великого волостной старшина Никита Петров Кочешков ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 110, запись 6 | Тихвинская единоверческая церковь
Смерть
Неизвестно