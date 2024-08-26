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Бельгер Иоханн Гейнрих

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бельгер Иоганнес

Мать: Бельгер Ева

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бельгер Анна Катарина

Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бельгер Иоханн Филипп

Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.02.1854

Сын: Бельгер Иоханн Фридрих

Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*1853-82
Рождение ребёнка
?.05.1855

Сын: Бельгер Иоханн Кристиан

Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*1853-82
Рождение ребёнка
?.09.1857

Сын: Бельгер Иоханн Август

Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*1853-82
Смерть
Неизвестно

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