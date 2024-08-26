Бельгер Иоханн Гейнрих
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бельгер Иоганнес
Мать: Бельгер Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бельгер Анна Катарина
Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет
Рождение ребёнка
?.02.1854
Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет
*1853-82
Рождение ребёнка
?.05.1855
Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет
*1853-82
Рождение ребёнка
?.09.1857
Мать ребёнка: Бельгер (Фрейнд) Катарина Элизабет
*1853-82
Смерть
Неизвестно