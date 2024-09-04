Желамская (Желамская) Мелания Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамская (Желамская) Мелания Лукьяновна

Место рождения

Ласино

Дата рождения

1861

Дата смерти

13.04.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Желамский Лука Тимофеевич

Мать: Желамская (Юринова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Желамский Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.

Сын: Желамский Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1891

Дочь: Желамская Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Желамский Яким Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Дочь: Желамская Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Желамский Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
13.04.1903 ст.

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