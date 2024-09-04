Желамская (Желамская) Мелания Лукьяновна
Место рожденияЛасино
Дата рождения1861
Дата смерти13.04.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Желамский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.
Сын: Желамский Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
08.08.1891
Дочь: Желамская Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Желамский Яким Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Дочь: Желамская Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.03.1900
Сын: Желамский Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Лаврентьевич
Смерть
13.04.1903 ст.