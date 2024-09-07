Желамский Яким Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.09.1893
Дата смерти21.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.
Сын: Желамский Григорий Акимович
Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
24.10.1921
Дочь: Ануфриева (Желамская) Мария Акимовна
Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Желамская Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
08.02.1926
Дочь: Коновальчик (Желамская) Таисия Акимовна
Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
23.03.1933
Сын: Желамский Леонид (Алексей) Акимович
Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна
Смерть
21.07.1959