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Желамский Яким Гаврилович

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Место рождения

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.09.1893

Дата смерти

21.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1893

Отец: Желамский Гавриил Лаврентьевич

Мать: Желамская (Желамская) Мелания Лукьяновна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Дарья Онисимовна

Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.

Сын: Желамский Григорий Акимович

Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1921

Дочь: Ануфриева (Желамская) Мария Акимовна

Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна

Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Желамская Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна

Рождение ребёнка
08.02.1926

Дочь: Коновальчик (Желамская) Таисия Акимовна

Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна

Рождение ребёнка
23.03.1933

Сын: Желамский Леонид (Алексей) Акимович

Мать ребёнка: Желамская Дарья Онисимовна

Смерть
21.07.1959

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