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Желамский Тимофей Лукьянович

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Место рождения

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Желамский Лука Тимофеевич

Мать: Желамская (Юринова) Анастасия Васильевна

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Желамский Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Желамский Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Желамский Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1941
Дубровино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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