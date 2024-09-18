Желамский Тимофей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Желамский Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Желамский Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
23.04.1906
Сын: Желамский Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Желамская Агафья Антоновна
Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1941
Дубровино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область