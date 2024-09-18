Желамский Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желамская Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желамская Анна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Желамский Александр Никитович
Мать ребёнка: Желамская Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Желамский Виктор Никитович
Мать ребёнка: Желамская Таисия Алексеевна
Смерть
1958