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Желамский Никита Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Желамский Тимофей Лукьянович

Мать: Желамская Агафья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Таисия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Анна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Желамский Александр Никитович

Мать ребёнка: Желамская Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Желамский Виктор Никитович

Мать ребёнка: Желамская Таисия Алексеевна

Смерть
1958

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