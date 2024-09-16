Вера Егорова
Место рожденияТюрнясево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.08.1882
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.04.1891
Отец ребёнка: Александр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно