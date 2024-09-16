Александр Игнатьевич
Место рожденияМамыково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Вера Егорова
Рождение ребёнка
26.08.1882
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Вера Егорова
Рождение ребёнка
05.04.1891
Мать ребёнка: Вера Егорова
Смерть
Неизвестно