Александр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Игнатьевич

Александр Игнатьевич

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1881

Сын: Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Вера Егорова

Рождение ребёнка
26.08.1882

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Вера Егорова

Рождение ребёнка
05.04.1891

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Вера Егорова

Смерть
Неизвестно

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